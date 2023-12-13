شباب مانشستر سيتي يقودونه إلى الفوز السادس توالياً بدوري الأبطال

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قاد شباب مانشستر سيتي الانجليزي حامل اللقب الموسم الماضي فريقهم الى الفوز على النجم الأحمر الصربي 3-2 الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحقق سيتي الذي كان ضامنا تأهله العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة بفوزه في مبارياته الست في دور المجموعات مؤكدا جاهزيته للدفاع عن اللقب بنجاح.

وحذا سيتي حذو ريال مدريد الاسباني الذي حقق بدوره العلامة الكاملة في دور المجموعات.

واجرى المدرب الاسباني لسيتي بيب غوارديولا تسعة تغييرات على التشكيلة التي خاضت المباراة ضد لوتون تاون (2-1) في الدوري الانكليزي الاحد، ومنح الفرصة لعنصر الشباب حيث اشرك المهاجم ميكا هاميلتون في اول مباراة رسمية له في الفريق الاول بالاضافة الى النروجي اوسكار بوب.

وكان هاميلتون (20 عاما) الذي انضم الى صفوف سيتي في التاسعة من عمره، تدرج في الفئات العمرية للفريق قبل ان يمنحه المدرب فرصته الاولى ضد النجم الاحمر فكان عند حسن ظنه.

وافتتح هاميلتون التسجيل عندما راوغ احد مدافعي النجم الاحمر داخل المنطقة واطلق كرة قوية سكنت اعلى الشباك (19).

واضاف بوب، وهو الاخر يبلغ العشرين من عمره، الهدف الثاني بعد ان تلاعب بالدفاع وسدد كرة زاحفة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (61).

والهدف هو الاول لبوب ايضا في صفوف مانشستر سيتي.

ورد الفريق الصربي بهدف للكوري الجنوبي إن-بيوم هوانغ بتسديدة زاحفة من مسافة قريبة (76)، لكن الكلمة الاخيرة كانت لسيتي الذي اقتنص ركلة جزاء انبرى لها كالفن فيليبس بنجاح (85).

والهدف هو الاول ايضا لفيليبس في صفوف مانشستر سيتي منذ انضمامه اليه قادما من ليدز يونايتد قبل موسمين لكنه لم يحصل على فرصة اللعب كثيرا وعلى الارجح سيغادر الفريق في سوق الانتقالات الشتوية كما رجحت وسائل اعلام انكليزية في الايام الاخيرة.

ورد النجم الاحمر بهدف شرفي ثان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجله البديل الكسندر كاتاي.

وفي المجموعة ذاتها، تغلب لايبزيغ الالماني الذي كان ضامنا تأهله بدوره، على يونغ بويز السويسري 2-1. جاءت اهداف المباراة في مدى خمس دقائق مطلع الشوط الثاني حيث سجل للفائز السلوفيني بنجامين سيسكو (51) والسويدي اميل فورسبرغ (56)، وللخاسر الغامبي ابريما كولي (53).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز