عن عمر ناهز الـ80 عاماً..وفاة أسطورة نابولي صاحب فكرة التعاقد مع مارادونا

المصدر: وكالات

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توفي الإيطالي أنطونيو "توتونو" جوليانو، لاعب نابولي السابق، وأحد المسؤولين عن التعاقد مع الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، عن عمر 80 عاما، اليوم الأربعاء.

وارتبط جوليانو بنابولي لمدة 12 موسمًا، واعتزل في نادي بولونيا، الذي قضى داخله عامًا واحدًا .

وخاض مع نابولي ما يزيد على 500 مباراة بجميع المسابقات في الفترة ما بين 1962 حتى 1978، فاز معهم بكأس إيطاليا والدوري الإيطالي، وكأس جبال الألب في عام 1966.

كما شارك في نهائيات كأس العالم في إنجلترا عام 1966 وكذلك ألمانيا 1974.

وبمجرد انتهاء مسيرته كلاعب، أصبح جوليانو جزء من مجلس إدارة النادي في الثمانينيات وعمل مع رئيس النادي آنذاك، الإيطالي كورادو فيرلاينو، للتعاقد مع مارادونا في عام 1984، وهي الخطوة التي غيرت تاريخ النادي.

وأصدر نابولي بيانا لتوديع لاعبه وعضو إدارته التاريخي، قال فيه "إنه أحد أسوأ الأيام في تاريخ نابولي وجماهيره. توفي أنطونيو جوليانو، الذي كان ابن نابولي لمدة عقدين من الزمن. بالنسبة لأولئك الذين لم يعرفوه، الأمر يستحق العناء أن نقول لهم من كان وماذا كان يمثل. الوداع يا توتونو".

وكان جوليانو يعاني من مشكلات صحية منذ عدة أسابيع وكان يخضع للملاحظة الطبية.

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