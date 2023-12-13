الجفاف يحرم لاعبي برشلونة من الاستحمام بقرار حكومي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدرت الحكومة الكتالونية قراراً، سيضر لاعبي برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وانتقل برشلونة من ملعبه التاريخي كامب نو هذا الموسم، إلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، لوجود أعمال تطوير في الأول.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أصدرت الحكومة الكتالونية عدداً من القرارات المتعلقة بترشيد استخدام المياه في المقاطعة لمحاربة الجفاف الذي ضرب الإقليم مؤخراً.

وأضافت الصحيفة، أن قرارات الحكومة الكتالونية تمنع الاستحمام في الصالات والمراكز الرياضية، بداية من يناير المقبل، كإجراء تقشفي بسبب الجفاف الذي يعاني منه الإقليم.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يشمل نادي برشلونة الذي لن يسمح للاعبيه بالاستحمام في غرف الملابس، ومن المعروف أن اللاعبين يتناوبون على الاستحمام عقب المباريات قبل مغادرة الملعب، وربما يكون هذا الأمر غير منطقي بالنسبة لهم.

وأوضح ديفيد ماسكورت وزير العمل المناخي في حكومة كتالونيا، أن برشلونة لن يحصل على استثناء من هذا القرار وسيتم حظر الاستحمام داخل النادي بعد المباريات أو التدريبات لترشيد استهلاك المياه.

وقال ماسكورت في تصريحات إذاعية، إن برشلونة يستهلك المياه في ملعب مونتجويك وفي مدينته الرياضية وأماكن أخرى، لذا ينبغي على النادي توفير المياه التي يستخدمها في الري والاستحمام.

وأشار ماسكورت إلى أن برشلونة يحصل على الكثير من الماء وعليه الالتزام بتقليل الاستهلاك، وإذا أرادوا الاستمرار في ري الملاعب سوف يتعين عليهم تعويض تكلفة الاستهلاك الزائد.

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