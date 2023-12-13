جيونبوك الكوري الجنوبي يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا

المصدر: البيان

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تأهل فريق جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه بانكوك يونايتد التايلاندي 3 / 2 اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة بالبطولة، والتي شهدت أيضا فوز كيتشي من هونج كونج على يون سيتي سايلرز السنغافوري 2 / صفر.

وسجل أهداف جيونبوك هيونداي كل من مون سيون-مين في الدقيقة 42 ولي دونج-جون (هدفين) في الدقيقتين 77 و78 ، فيما سجل هدفي بانكوك يونايتد وانتشاي جارونونجكران ورونجراث بومتشانتويك في الدقيقتين الرابعة و85.

وتصدر بانكوك يونايتد ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 12 نقطة لجيونبوك موتورز.

وحصل بانكوك يونايتد على بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة إلى دور الـ16، في حين تمكن جيونبوك موتورز من الحصول على إحدى البطاقات الثلاث المخصصة لأفضل الحاصلين على المركز الثاني في مجموعات الشرق.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق كيتشي من هونج كونج على ليون سيتي سايلرز السنغافوري 2 / صف.

وسجل هدفي كيتشي ، كريستوفر فان هويزن، مدافع ليون سيتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 11 وفيرناندو في الدقيقة 74.

ورفع كيتشي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الأخير ، وتوقف رصيد ليون سيتي سايلرز عند ست نقاط في المركز الثالث.

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