تحديد موعد استئناف مباريات الدوري التركي

المصدر: وكالات

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ستستأنف مباريات الدوري التركي لكرة القدم التي عُلّقت الاثنين بعد مباراةٍ بين أنقرة غوجو وريزه سبور بسبب الاعتداء على حكم، في 19 ديسمبر الجاري، بحسب ما أعلن الأربعاء رئيس اتحاد اللعبة.

وقال محمّد بويوكيكشي، رئيس الاتحاد الذي كان قد أعلن "تأجيل جميع الاجتماعات إلى أجل غير مسمّى" الثلاثاء، إن جميع البطولات ستُستأنف الثلاثاء المقبل.

وكانت مباريات الدوري قد عُلّقت إثر تعرّض الحكم خليل أوموت ميلر للاعتداء من قبل رئيس نادي أنقرة غوجو فاروق قوجة، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 مع ريزه سبور.

وأعلن قوجة استقالته من منصبه الثلاثاء، عقب حادثة الاعتداء، وأشار رئيس الاتحاد بويوكيكشي إلى إمكانية فرض عقوبات على أنقرة غوجو، ورغم إعلان استقالته، أصرّ قوجة أنّ فريقه تعرّض للغش من قبل الحكم ميلر.

وقال قوجة في بيان للنادي: "مهما كان حجم الظلم أو مدى الخطأ الذي ارتكبه (الحكام)، فلا شيء يمكن أن يضفي الشرعية أو يفسر العنف الذي ارتكبته، أعتذر لمجتمع الحكام التركي والجمهور الرياضي وأمتنا".

وقام قوجة، المرشّح المحتمل لرئاسة بلدية العاصمة، بتوجيه لكمة قوية إلى الحكم على وجهه في أرض الملعب بعد المباراة، مما أدى إلى إصابة قوية للحكم في عينه.

وقال الحكم في بيان "لكمني فاروق قوجة تحت عيني اليسرى، فسقطت أرضاً، وفيما كنت على الأرض ركلوني على وجهي وأجزاء أخرى من جسمي".

وتابع: "قال قوجة لي ولزملائي الحكام، سأقضي عليكم، وتوجّه إلي مباشرة قائلاً، سأقتلك".

وتصدرت الحادثة كافة العناوين في الصفحات الأولى من أبرز الصحف التركية، وأدت حادثة الاعتداء إلى ردود أفعال رياضية وسياسية واسعة حيث أدان أيضاً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الاتحاد الدولي "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو ما حدث.

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