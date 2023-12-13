قاموسه ليست به هذه الكلمات.. ليفربول يتغنى بمحمد صلاح بعد إنجاز الـ 200

المصدر: البيان

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احتفى لاعبو ليفربول بزميلهم محمد صلاح، عقب وصوله إلى 200 هدف مع الريدز.

وسجل صلاح هدفه رقم 200 بقميص ليفربول في جميع المسابقات، بشباك كريستال بالاس، في اللقاء الذي فاز به الريدز 1/2، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر الدوري الإنجليزي.

والتقط لاعبو ليفربول صورة مع صلاح، حاملاً فيها قميصاً بالرقم 200.

ونشرت الحسابات الرسمية لنادي ليفربول على منصات التواصل الاجتماعي صورة لاعبي ليفربول مع صلاح، وكتبت عليها: "لا توجد كلمات صعب أو مستحيل في قاموسه، تهانينا على هذا الرقم الجديد يا صلاح".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال، ونقطتين عن أستون فيلا، و4 نقاط عن مانشستر سيتي.

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