صلاح يكشف عن أفضل لحظاته في شهر نوفمبر

المصدر: البيان

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حقق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، جائزة لاعب الشهر عن نوفمبر الماضي، وتعد هي المرة الثالثة على التوالي التي يفوز فيها صلاح بجائزة لاعب الشهر بليفربول هذا الموسم.

وشارك صلاح مع ليفربول خلال نوفمبر الماضي في 5 مباريات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها، وقال صلاح في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "من الجيد دائماً الفوز بتلك الجائزة، لكن أهم شيء الانتصار خلال المباريات وتسجيل الأهداف لصالح الفريق، هذا هو أهم شيء".

وعن لحظته المفضلة نوفمبر الماضي، قال صلاح: "مباراة مانشستر سيتي كانت لحظتي المفضلة، لأننا كنا متأخرين في النتيجة وأدركنا التعادل، لذا سأختار تلك المواجهة".

أما عن أفضل هدف له خلال نوفمبر، قال النجم المصري: "تسجيل الأهداف أمر جيد، لكن في ذلك الشهر سأختار صناعتي لهدف أرنولد ضد مانشستر سيتي".

وعن وصوله لهدفه رقم 200 في مسيرته مع ليفربول، قال صلاح: "إنه شيء عظيم إحراز هذا العدد لنادي بحجم ليفربول، احتفلت به مع الفريق ومع عائلتي".

وأردف: "قلتها من قبل، يمكن أن نحقق أشياء مهمة خلال الموسم الجاري، يجب فقط أن نؤمن بأنفسنا، لكن يجب ألا نضغط أنفسنا، يجب فقط أن نواصل اللعب ونستمر في الفوز".

وأتم صلاح، قائلاً: "يجب أن نأخذ كل مباراة على حدة، الأسبوع الجاري يجب أن نركز على الدوري الأوروبي، ثم نفكر في مباراة مانشستر يونايتد".

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