رغم توديع إشبيلية للمسابقة.. إنجاز تاريخي لراموس في دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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حقق الإسباني سيرخيو راموس مدافع إشبيلية، رقماً تاريخياً في دوري أبطال أوروبا، رغم توديع فريقه للبطولة.

وكان إشبيلية سقط أمام مضيفه لانس بهدفين مقابل هدف، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وسجل راموس هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 79، من ركلة جزاء.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، رفع راموس رصيده إلى 17 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي مدافع آخر في تاريخ المسابقة.

وحل إشبيلية رابعاً في ترتيب المجموعة الثانية، برصيد نقطتين فقط، بينما تأهل أرسنال وآيندهوفن إلى دور الـ 16، وانتقل لانس للعب في الدوري الأوروبي.

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