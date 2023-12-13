كأس العالم للأندية.. أرقام اتحاد جدة تبعث برسالة قوية إلى الأهلي

المصدر: البيان

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حقق اتحاد جدة السعودي، رقماً قياسياً تاريخياً في كأس العالم للأندية، بفضل سيطرته على مباراة أوكلاند سيتي النيوزلندي، التي فاز بها 0/3، في افتتاح كأس العالم للأندية 2023.

وهدد اتحاد جدة مرمى أوكلاند في أكثر من مناسبة، وسدد لاعبو الفريق السعودي 30 تسديدة على مرمى الفريق النيوزلندي خلال الـ 90 دقيقة، منها 11 بين القائمين والعارضة.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن الاتحاد بات أول فريق في تاريخ كأس العالم للأندية يسدد 25 تسديدة أو أكثر في مباراة بالبطولة.

وسجل اتحاد جدة السعودي رقماً جديداً لأول مرة في ولاية مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، بعد الفوز على أوكلاند سيتي، حيث حافظ لأول مرة على نظافة شباكه في مباراة تحت قيادة جاياردو، الذي تولى المهمة نوفمبر الماضي خلفاً للبرتغالي نونو سانتو، وجاءت نظافة شباك الاتحاد لأول مرة بعد 8 مباريات استقبل فيها العميد أهدافاً بغض النظر عن نتائجه.

وخرج اتحاد جدة السعودي دون أن يستقبل أهدافاً لأول مرة منذ فوزه بثلاثية نظيفة أيضاً على الفيحاء في دور الـ 16 بكأس خادم الحرمين الشريفين، 31 أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت، فاز الاتحاد على أبها 2/4، وأجمك أولماليك 1/2، والخليج 2/4، وسباهان أصفهان 1/2، وتعادل مع الاتفاق 1/1، وخسر أمام الشباب 0/1، والقوة الجوية 0/2، وضمك 1/2.

يذكر أن الاتحاد سيواجه الأهلي المصري الجمعة المقبل، في الدور الثاني من مونديال الأندية، على أن يتأهل الفائز لملاقاة فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي.

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