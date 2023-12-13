ولاية رابعة.. تيباس يفوز برئاسة رابطة الدوري الإسباني

المصدر: البيان

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أعيد انتخاب خافيير تيباس رئيساً لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، لمدة 4 سنوات جديدة.

وبحسب رابطة الدوري الإسباني، أمس الثلاثاء، في بيان رسمي أعيد تعيين المرشح الوحيد تيباس (61 عامًا) لولاية رابعة توالياً، من دون الحاجة إلى انعقاد الجمعية العمومية.

وأقدم تيباس الذي كان قد استقال من منصبه قبل أسابيع من موعد الانتخابات للترشح مجدداً، على إصلاح نظام حقوق البث التلفزيوني لكرة القدم الإسبانية في عام 2015 من خلال مركزية التسويق، بينما كان كل فريق في السابق يتفاوض بشكل منفصل مع هيئات البث.

كما وقف الرئيس السابق لنادي هويسكا خلف مبادرة جعل قوانين اللعب المالي النظيف أكثر صرامة من تلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مما يحد من إنفاق الأندية.

وتم تخفيف صرامة هذا النظام أخيراً في مواجهة انتقادات العديد من الأندية، بما في ذلك برشلونة بسبب عدم قدرته على تسجيل الوافدين الجدد إلى صفوفه.

ويخوض تيباس أيضاً حرباً مفتوحة مع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، على غرار باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، حيث يؤكد أنهما يشوهان السوق بأموال لا يتم توليدها عن طريق كرة القدم، ولكن من قبل جهات حكومية أجنبية، كما يعارض تيباس بشدة مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي سينافس دوري أبطال أوروبا.

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