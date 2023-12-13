«ريد بول» يمنح دي ماريا رقماً تاريخياً في دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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فاز بنفيكا على ريد بول سالزبورغ، أمس الثلاثاء، بنتيجة 1/3، بالجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأنهى بنفيكا الشوط الأول من مواجهته أمام ريد بول سالزبورغ، متقدماً بهدفين لهدف، وسجل هدفي بنفيكا، أنخيل دي ماريا في الدقيقة 32 ورافا سيلفا في الدقيقة 45.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، أصبح دي ماريا أكبر لاعب يسجل بقميص بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت شبكة "أوبتا" أن دي ماريا سجل هدفاً في المباراة وهو يبلغ من العمر 35 عامًا و301 يوم.

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