غوارديولا: لا نبتعد عن المنافسة كثيراً وهذا هو موقف هالاند ودي بروين

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن النرويجي الدولي آرلينغ هالاند سيعود إلى تدريبات السيتيسينز، غداً الخميس.

وغاب هالاند عن مواجهة لوتون تاون الماضية في الدوري الإنجليزي، ولم يتواجد في قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريد ستار الصربي، اليوم الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح غوارديولا يولا أنه من الممكن أن يعود هالاند إلى التدريبات الخميس المقبل، قائلاً: "أعتقد أنه سيعود الخميس، سنرى كيف يشعر".

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن غوارديولا، قوله: "لا أعلم إذا كان سيلعب أمام كريستال بالاس السبت، ربما في مؤتمر الجمعة المقبل سأكون متأكداً أكثر من حالته".

ولم يشارك البلجيكي كيفين دي بروين مع مانشستر سيتي هذا الموسم منذ مباراة بيرنلي في الجولة الافتتاحية بالبريميرليغ، وقال المدرب الإسباني في هذا الشأن: "بالطبع أنا أحب أن يكون كيفين معنا، بالتأكيد نحن بحاجة إليه، لكن عليك أن تتعامل مع الموقف باللاعبين الذين لدينا".

وأتم: "بالطبع تحتاج إلى وقت للتأقلم، لكن لدي شعور جيد حتى الآن، نحن لا نبتعد عن المنافسة كثيراً".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز