كسر في الرأس ونزيف في العين.. 36 ساعة للحكم التركي في المستشفى (فيديو)

المصدر: وكالات

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قال كبير الأطباء إن الحكم الذي لكمه رئيس أحد أندية دوري الأضواء التركي لكرة القدم في أرض الملعب، خرج من المستشفى اليوم الأربعاء وهو يعاني من تورم في العين دون أي مشاكل صحية أخرى.

ويوم الاثنين الماضي وفي نهاية مباراة بالدوري التركي تلقى الحكم خليل أوموت ميلر لكمة في وجهه، وتعرض بعدها للركل بعد سقوطه في أرض الملعب.

وأظهرته لقطات تلفزيونية صباح اليوم الأربعاء، يغادر مستشفى في أنقرة ويستقل سيارة سوداء.

وقال محمد يوروبولوت كبير الأطباء في مستشفى أجيبادم إن الكسر الذي تعرض له في الرأس سيتعافى في الوقت المناسب، وأضاف: "النزيف في عين ميلر اليسرى توقف تماماً تقريباً".

وألقت السلطات القبض على فاروق قوجة رئيس نادي أنقرة جوجو، أمس الثلاثاء، بتهمة الاعتداء على ميلر في نهاية المباراة، ونُقل عن ميلر في وقت سابق قوله للشرطة إن قوجة هدده أيضاً بالقتل خلال الحادث.

ووقعت أعمال العنف في نهاية مباراة أنقرة جوجو على أرضه أمام ريز سبور، واقتحم قوجة الملعب ولكم ميلر بعد صافرة النهاية بعد أن سجل ريز سبور هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 97.

وقال الاتحاد التركي إن أنقرة جوجو ورئيسه ومسؤولي النادي وكل المتورطين في الاعتداء على الحكم "سيعاقبون بأشد عقوبات ممكنة"، كما أوقف الاتحاد التركي جميع المسابقات المحلية بعد هذه الواقعة.

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