قاده نحو الهاوية.. تين هاغ يعبث بتاريخ مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دون مانشستر يونايتد أرقاماً سلبية، بخروجه من دوري أبطال أوروبا مبكراً، بعد السقوط في معقله ووسط جماهيره أمام بايرن ميونخ، بهدف دون رد في ختام مرحلة المجموعات، من البطولة القارية.

وتذيل مانشستر يونايتد المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط فقط، ليفقد بطاقتي التأهل، إما إلى دور الـ 16، أو الاتجاه للعب في الدوري الأوروبي.

وبحسب شبكة "سكواكا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن مانشستر يونايتد بات أول فريق من الدوري الإنجليزي، يتذيل مجموعته مرتين في دوري أبطال أوروبا، بعدما سبق وحدث الأمر نفسه موسم 2006/2005.

وأكدت شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، أن مانشستر يونايتد بقيادة مدربه إيريك تين هاغ، استقبل 15 هدفاً في دوري أبطال أوروبا

هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الأهداف استقبلها فريق من البريميرليغ في مرحلة المجموعات بالبطولة الأوروبية، على الإطلاق.

وكان مانشستر يونايتد حقق فوزاً وحيداً على مدار 6 جولات، وتعادل مباراة أيضاً، وهزم 4 مباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز