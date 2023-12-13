رغم التعادل مع سوسيداد.. إنتر يكرر إنجازاً غائباً منذ 18 عامًا في دوري الأبطال

المصدر: البيان

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أنهى إنتر ميلان مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بتعادل سلبي أمام ضيفه ريال سوسيداد، على ملعب جوزيبي مياتزا.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن إنتر ميلان لم يعرف طعم الهزيمة بمرحلة المجموعات في دوري الأبطال هذا الموسم، للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق نفس الإنجاز موسم 2005/2004.

وخلال الموسم الجاري، خاض إنتر ميلان 6 مباريات، فاز في 3 منها وتعادل مثلها.

واحتل إنتر ميلان وصافة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة بالتساوي مع ريال سوسييداد، لكن فارق الأهداف صب في مصلحة الأخير، ونجح الفريقان في التأهل إلى الدور التالي.

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