دوري أبطال أوروبا: سوسييداد يعود من ميلانو بصدارة المجموعة الرابعة

المصدر: أ ف ب

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تمسك ريال سوسييداد الإسباني بصدارة المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وذلك بفرضه التعادل السلبي على مضيفه إنتر الإيطالي الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة.

وكان الفريقان ضامنين تأهلهما الى ثمن النهائي من دون أيّ خسارة مع جمعهما 11 نقطة، وهما تعادلا 1-1 في الجولة الاولى ثم سلباً في الجولة الأخيرة ليكون فارق الأهداف الإجمالي في المجموعة الفاصل بينهما عوضاً عن المواجهتين المباشرتين.

وحسم سوسييداد الصدارة بفارق هدفين عن فريق المدرب سيموني إينزاغي الذي حل ثانياً، فيما خطف بنفيكا البرتغالي بطاقة المركز الثالث المؤهلة الى ملحق "يوروبا ليغ" من مضيفه ريد بول سالزبورغ النمسوي في الوقت القاتل بالفوز عليه بثلاثة أهداف للأرجنتيني أنخل دي ماريا (31) ورافا سيلفا (1+45) والبرازيلي أرثر كابرال بعد ثوان على دخوله (2+90)، مقابل هدف للكرواتي لوكا سوسيتش (57).

وكان الفريق النمسوي فاز ذهاباً 2-0، ليصبح فارق المواجهتين المباشرتين خارج الحسابات، فحسم بنفيكا المركز الثالث بفارق الأهداف المسجلة (7 مقابل 4) لأن الفارق بين الأهداف المسجلة والتي تلقاها كل منهما نفسه (-4).



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