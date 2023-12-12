السعودية تجمع ميسي ورونالدو من جديد وجهاً لوجه

المصدر: وكالات

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أعلن نادي إنتر ميامي الأميركي تفاصيل مباراتيه الوديتين في السعودية مطلع العام المقبل، والتي ستشهد مواجهة مرتقبة بين الأرجنتيني ليونيل وخصمه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو في 1 فبراير، بلقاء أطلق عليه المنظمون لقب "الرقصة الأخيرة".

وسبق للنادي الأميركي أن أعلن عن نيته السفر الى المملكة لخوض مواجهة ضد نادي النصر في الرياض، لكن من دون أن يحدّد موعد المباراة.

وقال إنتر إنّه سيواجه الهلال متصدر الدوري السعودي، في الرياض على ملعب "المملكة ارينا" في 29 يناير، ومن ثمّ سيواجه النصر في 1 فبراير على الملعب عينه، مانحاً الفرصة لجماهير كرة القدم لمشاهدة ميسي بمواجهة رونالدو من جديد، في فصل جديد من الخصومة المثيرة التي جمعتهما طوال عقد ونيّف من الزمن منذ مباراتهما الأولى بمواجهة الآخر في 2008.

وقال كريس هندرسون المدير الرياضي في ميامي: "ستقدّم هذه المباريات اختبارات مهمة لفريقنا، وهو ما سيفيدنا مع اقترابنا من الموسم الجديد".

وسيخوض ميامي جولة خارجية أخرى في هونغ كونغ لمواجهة فريق من نجوم دوري الدرجة الأولى في الرابع من فبراير، ويعود الفريق مباشرة بعدها إلى الولايات المتحدة، لانطلاق منافسات الدوري المحلي "أم أل أس" في أواخر فبراير.

وشارك تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بياناً لمنظمي موسم الرياض جاء فيه ان إنتر ميامي سيواجه النصر في لقاء أطلق عليه "The Last Dance" (الرقصة الأخيرة) حيث سيتواجه ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات مع رونالدو المتوّج خمس مرات بالكرة الذهبية، وجهاً لوجه على الأرض مرّة أخرى بعد آخر لقاء جمع بينهما في كأس موسم الرياض الماضي.

والتقى ميسي (36 عاماً) ورونالدو (38 عاماً)، وجهاً لوجه 37 مرة في مسيرتيهما الاحترافية، بينها 30 مرة في الكلاسيكو الإسباني، عندما كان الأرجنتيني يدافع عن ألوان برشلونة والبرتغالي عن ألوان ريال مدريد.

وبحسب إحصائيين في كرة القدم، فاز ميسي 17 مرة ورونالدو 11 مرة، مع تسعة تعادلات.

وتختتم فعاليات البطولة في 8 فبراير بديربي الرياض بين الهلال والنصر حيث سيتوّج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة.

وكان المشرفون على النسخة الرابعة من موسم الرياض أعلنوا أواخر نوفمبر الماضي عن التوصل الى اتفاق مع إنتر ميامي لخوض الدورة الثلاثية، قبل أن ينفي النادي الأميركي الخبر بعد ساعات.

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