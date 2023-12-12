النيجيرية ّأوشوالا تتوج أفضل لاعبة إفريقية لكرة القدم هذا العام

المصدر: أ ف ب

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توجت النيجيرية أسيسات أوشوالا مهاجمة نادي برشلونة الاسباني بجائزة أفضل لاعبة إفريقية لكرة القدم للعام 2023، وفق ما أعلن الاتحاد الإفريقي (كاف) في مدينة مراكش المغربية الاثنين.

وحظيت نجمة المنتخب النيجري (29 عاما) بهذه الجائزة بعدما قادته إلى ثمن نهائي كأس العالم للسيدات هذا الصيف في أستراليا ونيوزيلندا، قبل أن يخرج امام المنتخب الانكليزي.

وكانت خلال تلك البطولة أول لاعبة إفريقية تتمكن من التسجيل في ثلاث دورات لكأس العالم، بعد تسجيلها في دورتي 2015 و2019.

راكمت أوشوالا أيضا ألقابا مع نادي برشلونة الاسباني هذا الموسم حيث فازت معه بدوري ابطال اوروبا لفئة السيدات، رغم غيابها عن المباراة النهائية ضد فولسبورغ الألماني، بسبب تعرضها لإصابة. كما فازت معه بلقبي الدوري المحلي وكأس اسبانيا.

نافست أشوالا على جائزة أفضل لاعبة إفريقية كل من الجنوب إفريقية ثيمبي كغاتلانا لاعبة ناديلويسفيل الاميركي، والزامبية باربرا باندا لاعبة شنغهاي شينغلي الصيني.

كما نالت مواطنتها تشياماكا نادوزي حارسة مرمى نادي باريس اف سي الفرنس على جائزة أفضل حارسة إفريقية للعام.

فيما نال المنتخب النيجيري لقب أفضل منتخب لفئة السيدات، متفوقا على كل من المغرب وجنوب إفريقيا اللذان خرجا أيضا من ثمن نهائي مونديال أستراليا ونيوزلندا.

أما على مستوى الأندية فتوج الفائر بدوري الأبطال للسيدات الجنوب إفريقي ماميلودي صنداونز بجائزة أفضل نادي للعام، متفوقا على وصيفه سبورتينغ الدار البيضاء المغربي ومواطنه الجيش الملكي.

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