قبل الجولة السادسة والأخيرة..حسابات معقدة لاحتمالات التأهل إلى ثمن نهائي "أبطال أوروبا"

المصدر: أ ف ب

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تعرف على احتمالات التأهل إلى الدور ثمن النهائي عشية انطلاق الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الثلاثاء والاربعاء، علماً ان متصدّر ووصيف كل مجموعة يضمن تأهله إلى الدور التالي :

* المجموعة الأولى

اف سي كوبنهاغن (الدنمارك) - غلطة سراي (تركيا)، مانشستر يونايتد (إنجلترا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا)

بايرن ميونيخ (13 نقطة): ضمن تأهله وصدارة المجموعة.

كوبنهاغن (5): سيتأهل وصيفا للمجموعة إذا فاز على غلطة سراي أو تعادل وفشل يونايتد في الفوز على بايرن. سيحتل المركز الثالث ويتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" إذا تعادل وفاز يونايتد، أو إذا خسر هو ويونايتد. يمكنه أيضًا احتلال المركز الثالث إذا خسر، وإذا تعادل يونايتد، حيث سيتم تحديد الترتيب النهائي لكلا الفريقين على أساس فارق الأهداف، ثم إجمالي الأهداف المسجلة، ثم إجمالي الأهداف المسجلة خارج الملعب (وفقًا لهذا المعيار الاخير، سيحتل كوبنهاغن المركز الرابع).

غلطة سراي (5): سيتأهل إذا فاز على كوبنهاغن. سيحتل الأتراك المركز الثالث ويتأهلون إلى ملحق الدوري الأوروبي إذا لم ينتصروا هم أو يونايتد.

مانشستر يونايتد (4): سيتأهل إذا فاز على بايرن وانتهت المباراة الأخرى بالتعادل. سيحتل المركز الثالث ويخوض ملحق الدوري الأوروبي إذا فاز ولم تنته المباراة الأخرى بالتعادل. يمكن أيضًا أن يحتل المركز الثالث في حالة التعادل، وإذا خسر كوبنهاغن، فسيتم تحديد الترتيب النهائي لكلا الفريقين من خلال فارق الأهداف، ثم إجمالي عدد الأهداف المسجلة، ثم إجمالي عدد الأهداف المسجلة خارج القواعد (بموجب هذا المعيار، يونايتد سيحتل المركز الثالث).

* المجموعة الثانية

أيندهوفن (هولندا) - أرسنال (إنكلترا)، لنس (فرنسا) - إشبيلية (إسبانيا)

أرسنال (12): ضمن تأهله وصدارة المجموعة.

أيندهوفن (8): ضمن تأهله ووصافة المجموعة.

لنس (5): سيحتل الفريق الفرنسي المركز الثالث ويخوض ملحق الدوري الأوروبي إذا تجنب الهزيمة أمام إشبيلية.

إشبيلية (2): سيحتل الفريق الأندلسي المركز الثالث وخوض ملحق الدوري الأوروبي إذا فاز على لنس.

* المجموعة الثالثة

أونيون برلين (ألمانيا) - ريال مدريد (إسبانيا)، نابولي (إيطاليا) - براغا (البرتغال)

ريال مدريد (15): ضمن تأهله وصدارة المجموعة.

نابولي (7): سيتأهل إذا تجنب الهزيمة أمام براغا بفارق هدفين أو أكثر. وبخلاف ذلك، سيحتل الإيطاليون المركز الثالث ويتنافسون في ملحق الدوري الأوروبي.

براغا (4): سيتأهل إذا فاز على نابولي بفارق هدفين أو أكثر. سيحتل الفريق البرتغالي المركز الثالث ويتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي إذا فاز بفارق هدف واحد أو تعادل، أو حتى خسر بشرط عدم فوز أونيون برلين على ريال مدريد.

أونيون برلين (2): سيحتل الفريق الألماني المركز الثالث ويتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي إذا فاز على ريال مدريد وتغلب نابولي على براغا.

* المجموعة الرابعة

سالزبورغ (النمسا) - بنفيكا (البرتغال)، إنتر (إيطاليا) - ريال سوسييداد (إسبانيا)

ريال سوسييداد وإنتر (11): ضمنا التأهل إلى دور الـ16. سيتصدر الإسبان المجموعة إذا تجنبوا الهزيمة أمام إنتر الذي سينتزع المركز الاول إذا فاز على ضيوفه.

سالزبورغ (4): سيحتل المركز الثالث ويتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي إذا تجنب الهزيمة أمام بنفيكا بفارق هدفين أو أكثر.

بنفيكا (1): سيحتل المركز الثالث ويتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي إذا فاز على سالزبورغ بفارق هدفين أو أكثر.

* المجموعة الخامسة

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - لاتسيو (إيطاليا)، سلتيك (اسكتلندا) - فينورد (هولندا)

أتلتيكو مدريد (11): ضمن التأهل. سيتصدر المجموعة إذا تجنب الهزيمة أمام لاتسيو.

لاتسيو (10): ضمن التأهل. سيتصدر إذا فاز على أتلتيكو مدريد.

فينورد (6): ضمن المركز الثالث والتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي.

سلتيك (1): خرج خالي الوفاض بضمان إنهاء دور المجموعات في المركز الرابع.

* المجموعة السادسة

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - باريس سان جرمان (فرنسا)، نيوكاسل يونايتد (إنجلترا) - ميلان (إيطاليا)

دورتموند (10): ضمن تأهله. سيضمن الصدارة إذا تجنب الخسارة أمام سان جرمان.

سان جرمان (7): سيتأهل إذا فاز على دورتموند. إذا تعادل ولم يفز نيوكاسل على ميلان، أو حتى إذا خسر بشرط انتهاء مباراة نيوكاسل وميلان بالتعادل. وبخلاف ذلك، سيحتل باريس المركز الثالث ويتنافس في ملحق الدوري الأوروبي.

نيوكاسل (5): سيتأهل إذا فاز على ميلان ولم يتغلب باريس على دورتموند. سيحتل الفريق الإنكليزي المركز الثالث وسيتنافس في ملحق الدوري الأوروبي إذا فاز هو وباريس أو إذا تعادلا.

ميلان (5): سيتأهل إذا فاز على نيوكاسل وخسر باريس أمام دورتموند. سيحتل المركز الثالث ويتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي إذا فاز وتجنب باريس الهزيمة.

* المجموعة السابعة

النجم الأحمر بلغراد (صربيا) - مانشستر سيتي (إنجلترا)، ولايبزيغ (ألمانيا) - يونغ بويز (سويسرا)

مانشستر سيتي (15): ضمن تأهله والصدارة.

لايبزيغ (9): ضمن تأهله والمركز الثاني.

يونغ بويز (4):ضمن المركز الثالث وخوض ملحق الدوري الأوروبي.

النجم الأحمر (1): خرج خالي الوفاض بإنهائه دور المجموعات في المركز الرابع

* المجموعة الثامنة

أنتويرب (بلجيكا) - برشلونة (إسبانيا)، بورتو (البرتغال) - شاختار دانييتسك (اوكرانيا)

برشلونة (12): ضمن تأهله. سيتصدر المجموعة إذا تجنب الهزيمة أمام أنتويرب أو إذا لم يفز شاختار على بورتو.

وفي حالة خسارة برشلونة وفوز شاختار، سيتم بعد ذلك تحديد الترتيب النهائي للفريقين بفارق الأهداف، ثم إجمالي عدد الأهداف المسجلة، ثم إجمالي عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض.

بورتو (9): سيتأهل إذا تجنب الهزيمة أمام شاختار.

شاختار (9): سيتأهل إذا فاز على بورتو.

أنتويرب (0): خرج خالي الوفاض بإنهائه دور المجموعات في المركز الرابع

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