لا يعاني من كسر.. غوارديولا يكشف آخر تطورات إصابة هالاند

المصدر: البيان

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تحدث بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن إصابة النرويجي آرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

واستبعد غوارديولا هالاند بشكل مفاجئ قبل مباراة لوتون تاون في الجولة 16 من عمر الدوري الإنجليزي، وقال بيب في تصريحات أبرزها موقع "جول" العالمي: "في اليوم التالي لمباراة أستون فيلا، لم يكن هالاند قادراً على المشي بشكل صحيح".

وأضاف: "تحدثت مع هالاند يوم السبت وقال إنه يشعر بتحسن كبير، ويستطيع المشي، ولا يشعر بأي ألم، ولهذا السبب كان علينا أن نرى حاله يوماً بعد يوم".

وأتم: "لا يعاني هالاند من كسر، إنه مجرد ضغط على العظام، ونأمل أن يكون جاهزاً للمشاركة ضد كريستال بالاس، وإن لم يحدث ذلك فقد تكون عودته في السعودية (كأس العالم للأندية)".

وتنطلق غداً الثلاثاء 12 ديسمبر منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، وتستمر حتى 22 من نفس الشهر، بمدينة جدة السعودية، ويشارك مانشستر سيتي في المسابقة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية.

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