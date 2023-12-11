وسع الفارق مع غريزمان.. بيلينغهام يعزز صدارته لهدافي الدوري الإسباني

المصدر: البيان

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عزز الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، صدارته لقائمة هدافي الدوري الإسباني، بعدما وقع على هدفه الـ 12 منذ بداية الموسم.

وجاء هدف بيلينغهام الـ 12 في شباك ريال بيتيس، ليدرك التعادل لفريقه (1-1) في الجولة 16 من الليغا.

ووسع بيلينغهام الفارق مع أقرب ملاحقيه، الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد إلى 3 أهداف.

ويأتي غريزمان خلف بيلينغهام مباشرة برصيد 9 أهداف، ثم لاعب خيتافي بورخا مايورال في المركز الثالث بنفس عدد الأهداف.

ويحتل المركز الرابع الأوكراني أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا، بـ 8 أهداف، يليه لاعب برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي بنفس الرصيد.

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