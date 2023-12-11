وسيلة مساعدة سياسية.. سيناريو مكرر بين باريس ومبابي

المصدر: البيان

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ما زال الغموض يحيط بمستقبل الفرنسي كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان، في ظل انتهاء تعاقد اللاعب الشاب مع البي أس جي بنهاية الموسم الجاري، وارتباط اسمه بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد بعدها في صفقة انتقال حر.

وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن مسؤولي باريس لجئوا إلى إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، من أجل التحدث مع مبابي وإقناعه بالتجديد والبقاء في حديقة الأمراء.

وأشارت الشبكة إلى أن ماكرون سيغري مبابي بالمشاركة رفقة فرنسا في أولمبياد باريس، إذا قرر توقيع عقد جديد مع باريس، مؤكدة أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يدرك جيداً الضغوط التي يتعرض لها مبابي، لكنه يتمسك بأن يناير المقبل ستكون فرصة اللاعب الأخيرة للانضمام إلى صفوف الميرنغي.

وكان ماكرون نجح من قبل في إقناع مبابي بالتجديد مع باريس، وعدم رحيله إلى ريال مدريد مجاناً، ويأمل مسؤولو باريس في تكرار السيناريو نفسه للمرة الثانية.

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