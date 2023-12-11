الأفضل عبر التاريخ.. رونالدو وميسي خارج تشكيل بنزيما

المصدر: البيان

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كشف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي، عن التشكيل الأفضل بالنسبة له عبر التاريخ.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد جدة السعودي على منصة "إكس"، مقطع فيديو يكشف فيه بنزيما عن أفضل 11 لاعباً عبر التاريخ، من وجهة نظره.

وشهد تشكيل بنزيما، تواجد الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، والفرنسي زين الدين زيدان نجم ريال مدريد السابق، والنجم البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة السابق، فيما تجاهل بنزيما وضع الثنائي الأسطوري، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء تشكيل بنزيما، على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: داني ألفيس، بيبي، سيرخيو راموس، مارسيلو

خط الوسط: بول بوغبا، كلود ماكيليلي، رونالدينيو، زين الدين زيدان

خط الهجوم: كريم بنزيما، رونالدو داليما

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