شكوك حول مشاركة هالاند في كأس العالم للأندية 2023

المصدر: البيان

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تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، بمنافسات كأس العالم للأندية 2023، التي تنطلق غداً الثلاثاء، ويشارك فيها السيتيسينز بصفة بطل أوروبا، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وعلق مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، على إصابة هالاند، التي تسببت في غيابه عن مواجهة السيتيسينز أمس الأحد، أمام لوتون تاون، وانتهت بفوز السماوي 1/2، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر الدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا في تصريحات عقب المباراة لشبكة "BBC": "لا نعرف مدة غيابه، يعاني من إصابة في القدم".

وتابع: "سنتابع الوضع يوماً بيوم وأسبوعاً بأسبوع، نأمل أن يتعافى للمشاركة في كأس العالم للأندية".

ويعاني هالاند من إصابة في القدم تسمى (كسر إجهادي في مشط الكاحل)، بحسب وسائل إعلام عالمية.

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