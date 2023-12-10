غوارديولا يوجه رسائل للاعبيه بعد الفوز على لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

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قال جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن لاعبيه لا يجب أن يشعروا بالأسف على أنفسهم، بعدما قلب الفريق تأخره أمام لوتون تاون بهدف إلى الفوز 2 / 1 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأضاف غوارديولا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "الخطوة الأهم لاستعادة حيوية الفريق هي الانتصارات لأنها ستساعدنا كثيرا، كنا نستحق نتائج أفضل في بعض الأحيان ولكن ما حدث قد حدث".

وأضاف المدرب الإسباني "مباراة لوتون تاون كانت اختبارا جيدا لأننا قدمنا أداء رائعا في الشوط الأول أمام فريق صعب وفي ملعب ضيق، ولم يتهدد مرمانا كثيرا وخلقنا المزيد من الفرص".

وضمن الفوز على لوتون تاون لمانشستر سيتي الاقتراب أكثر من منافسيه الذين يتفوقون عليه في جدول الترتيب، وهم ليفربول وأستون فيلا وأرسنال وصيف الموسم الماضي، وتقليص الفجوة مع قمة الجدول إلى أربع نقاط.

وأقر غوارديولا أنه شعر بالقلق من عدم تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي، عندما تقدم لوتون تاون بضربة رأس من لاعبه أديبايو.

وأشار غوارديولا "لقد فكرت في ذلك، ولكن قلت للاعبين لسنا مطالبين بالأسف على أنفسنا، فالإخفاق وارد في كرة القدم وفي الحياة عموما".

وكشف مدرب مانشستر سيتي عن باقي رسائله للاعبيه قائلا "ماذا سنفعل؟ هل نندب سوء حظنا؟ فالمهاجمون يجب أن يؤدوا بشراسة ويسجلوا الأهداف، والمدافعون يجب أن يتعاملوا بإيجابية وبشكل أفضل مع الكرات العرضية في الدقائق الأخيرة".

واستطرد "يجب أن نذكر أنفسنا بأن الفريق الكبير والشخصية القوية تظهر في مثل هذه المواقف، لا أحب أن يثبت اللاعبون أنفسهم عندما نفوز بثلاثة أو أربعة أهداف دون رد، أو نفوز في 14 أو 15 أو 18 مباراة على التوالي، فهذا لا يثبت من نحن بل التعثر في 4 مباريات ثم التأخر بهدف في ملعب صعب".

وشدد المدير الفني السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ "لاعبو مانشستر سيتي ليسوا بحاجة لإثبات قدراتهم لأنهم مجموعة رائعة من اللاعبين ولكن المنافسة تتطلب أن نظهر قوة شخصيتنا مجددا، فمن الطبيعي أن يقال أننا لم نعد كما كان أو مانشستر سيتي، انتهى".

وأتم غوارديولا تصريحاته "لنثبت لهم مجددا من نحن وأننا مازلنا هنا، فنحن نحتاج ذلك لأنه شعور رائع".

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