إلغاء مباراة غرناطة وأتليتيك بيلباو بالدوري الإسباني بعد وفاة مشجع بالمدرجات

المصدر: وكالات

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أعلن ناديا غرناطة وأتليتيك بيلباو إلغاء مباراتهما في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد بعد وفاة أحد المشجعين جراء أزمة قلبية في المدرجات.

وتوقفت المباراة في البداية بالدقيقة 17 حيث حاول المسعفون إنعاش المشجع، وتم إلغاء المباراة في النهاية بعد مرور ساعة.

وقالت رابطة الدوري إنه سيتم الإعلان عن موعد استئناف المباراة قريبا.

وكان بيلباو متقدما 1-صفر بهدف إيناكي وليامز في الدقيقة السادسة قبل إيقاف المباراة.

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