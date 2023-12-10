بثنائية في مرمى ألميريا.. أتلتيكو مدريد ثالث الدوري الإسباني مؤقتاً

المصدر: وكالات

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صعد أتلتيكو مدريد إلى المركز الثالث مؤقتاً، بعد فوزه على ضيفه ألميريا متذيّل الترتيب 2-1 الأحد ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بانتظار لقاء برشلونة أمام جيرونا في ختام مباريات اليوم.

وسجّل ألفارو موراتا الهدف الأوّل (17) وأضاف الأرجنتيني أنخيل كوريا الهدف الثاني (22)، فيما سجّل البرازيلي ليو باتيستاو هدف ألميريا (62).

وقلّص أتلتيكو الفارق مع جاره المتصدّر ريال مدريد الذي تعادل مع مضيفه ريال بيتيس 1-1 السبت، إلى خمس نقاط قبل مباراة برشلونة أمام جيرونا الذي قد يتصدّر بفارق نقطةٍ عن ريال مدريد، في حال فوزه على جاره الكاتالوني.

ويأتي فوز أتلتيكو قبل مواجهة لاتسيو الإيطالي الأربعاء المقبل ضمن الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لحسم الصدارة بينهما.

وفشل ألميريا بتحقيق فوزه الأوّل هذا الموسم، ليبقى الفريق الوحيد الذي لم يُحقّق أي فوز (4 تعادلات و12 خسارة) في الدوريات الخمسة الكبرى.

وعلى ملعب "سيفتاس ميتروبوليتانو"، بدأ أصحاب الأرض بالضغط سريعاً فافتتح الفرنسي أنطوان غريزمان التسجيل في الدقيقة السادسة، لكن الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا ألغى الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، بداعي التسلّل.

وعاد موراتا ليُسجّل الهدف الأوّل لأتلتيكو في الدقيقة 17 بعدما تخطّى المدافع والحارس ليسجّل ثامن أهدافه في الدوري هذا الموسم، والهدف رقم 22 في جميع المسابقات، مقترباً من معادلة رقمه القياسيّ في عدد الأهداف خلال عامٍ واحد (23 في عام 2017).

وأضاف كوريا الهدف الثاني (22) بسهولة بعد عرضيّةٍ من ماركوس لورنتي.

وقلص باتيستاو الفارق لألميريا في الدقيقة 62 مستغلاً كرة مرتدة تصدّى لها الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

ويلعب لاحقاً، غرناطة أمام أتلتيك بلباو، وقادش أمام أوساسونا.

وتختتم منافسات هذه المرحلة الإثنين بلقاء رايو فايكانو أمام سلتا فيغو.

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