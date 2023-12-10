بيراميدز يتعادل مع صن داونز سلبيا بدوري أبطال أفريقيا

المصدر: وكالات

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فرض التعادل بدون أهداف نفسه على لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وضيفه بيراميدز المصري، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك، بعدما تسابق لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم، خاصة من جانب صن داونز داونز، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وأنهى بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه أسامة جلال في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة، ازدادت الأمور تعقيدا بين فرق تلك المجموعة، بعدما تساووا جميعا في رصيد 4 نقاط، ليصبح فارق الأهداف هو الفيصل في تحديد الترتيب، حيث تواجد صن داونز على القمة، في حين جاءت فرق مازيمبي الكونغولي الديمقراطي ونواذيبو الموريتاتي وبيراميدز، في المراكز من الثاني إلى الرابع على الترتيب.

وكان نواذيبو تعادل مع مازيمبي بدون أهداف أيضا أمس السبت في الجولة ذاتها.

ويلتقي بيراميدز مع ضيفه صن داونز في الجولة الرابعة للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين مازيمبي وضيفه نواذيبو.

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