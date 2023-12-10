إنتر يستعيد صدارة الدوري الايطالي من يوفنتوس وأتالانتا يسقط ميلان

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعاد انتر ميلان صدارة الدوري الايطالي لكرة القدم بعد يوم واحد من احتلالها مؤقتًا من قبل يوفنتوس، وذلك بعدما اكتسح ضيفه أودينيزي برباعية نظيفة السبت في سان سيرو في ختام المرحلة الخامسة عشرة.

وسجّل رباعية انتر التركي هاكان تشالهان أوغلو (37 من ركلة جزاء) وفيديريكو ديماركو (42) والفرنسي ماركوس تورام (44) والارجنتيني لاوتارو مارتينيس (84).

وعاد انتر الى الصدارة متقدمًا بفارق نقطتين عن يوفنتوس الثاني، و9 عن جاره ميلان الذي مني بخسارة موجعة على يد أتالانتا 2-3 فابتعد أكثر فأكثر عن معركة الصدارة.

وهذه المباراة التاسعة تواليا لانتر في الدوري من دون خسارة، علما انّه اجتاز بنجاح امتحانات عدّة في الفترة الاخيرة ومن دون خسائر كبيرة، إذ تعادل امام يوفنتوس 1-1 في المرحلة الثالثة عشرة وفاز على مضيفه نابولي بثلاثية نظيفة في المرحلة الماضية.

كما انّ الفريق حسم تأهله الى الادوار الاقصائية وسيكون على موعد مع مواجهة مفصلية على صدارة مجموعته الرابعة امام ريال سوسييداد الاسباني الثلاثاء في سان سيرو.

ونجح انتر في حسم النتيجة في غضون 7 دقائق، حيث بقيت النتيجة متعادلة سلبا طوال 37 دقيقة من الشوط الاول، قبل ان يحصل اصحاب الارض على ركلة جزاء اقتنصها القائد مارتينيس فانبرى لها تشالهان اوغلو بنجاح مانحا التقدم لفريقه.

وضاعف ديماركو النتيجة اثر تمريرة عرضية من تشالهان اوغلو فتابعها الاول بيسراه داخل المرمى (42).

واكتمل المشهد قبل نهاية الشوط الاول بهدف ثالث حمل توقيع تورام اثر تمريرة من الارميني هنريك مخيتاريان (44).

وأجرى مدرب إنتر سيموني إنزاغي سلسلة تبديلات مطلع وخلال الشوط الثاني لاراحة عدد من نجومه، ورغم ذلك حافظ اصحاب الارض على نظافة شباكهم حيث لم تتلق سوى سبعة اهداف في 15 مباراة هذا الموسم في "سيري آ".

وأبى مارتينيس هداف انتر والدوري هذا الموسم إنهاء المباراة خالي الوفاض وتمكن من إضافة الرابع من تسديدة من خارج المنطقة في الزاوية اليسرى البعيدة (85) رافعا رصيده الى 14 هدفا في الدوري.



- ضربة لطموحات ميلان -

ومُني ميلان بخسارة قاسية امام مضيفه أتالانتا 2-3 ليخسر المزيد من الفرص للبقاء على مقربة من الصدارة.

وسجّل ثلاثية أتالانتا كل من النيجيري أديمولا لوكمان (38 و55) والبديل الكولومبي لويس موريال (90+5)، فيما سجّل لميلان الفرنسي أوليفييه جيرو (45+3) والصربي لوكا يوفيتش (80).

وجاءت خسارة ميلان قبل رحلته الى انكلترا لمواجهة نيوكاسل الانكليزي الاربعاء في الجولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال اوروبا، حيث سيتعين عليه تحقيق الفوز مقابل خسارة باريس سان جرمان الفرنسي امام بوروسيا دورتموند الالماني من أجل التأهل الى الادوار الاقصائية،وعوّض روسونيري تأخره بالنتيجة مرتين، الا انّ الثالثة كانت ثابتة بالنسبة لاصحاب الارض الذين ارتقوا الى المركز السابع مؤقتًا برصيد 23 نقطة فيما تجمّد رصيد ميلان عند 29 نقطة في المركز الثالث ويبتعد حاليا بتسع نقاط عن جاره انتر المتصدر و7 عن يوفنتوس الثاني.

وافتتح اتالانتا الذي حقّق فوزه الاول في الدوري منذ 30 تشرين الاول/اكتوبر، التسجيل عن طريق لوكمان في الدقيقة 38، حيث بدا انّ الاخير في طريقه لانتزاع التقدم مع نهاية الشوط الاول، الا أنّ جيرو تمكن من معادلة النتيجة قبل استراحة الشوطين من كرة رأسية اثر ركلة ركنية (45+3).

وانتزع اصحاب الارض التقدم من جديد عبر لوكمان اثر تسديدة من مسافة قريبة (55)، وانتظر الضيوف حتى الدقيقة 80 لمعادلة النتيجة اثر تمريرة عرضية من الاميركي كريستيان بوليسيك الى يوفيتش الذي تابعها داخل المرمى.

وخطف اتالانتا النقاط الثلاث هذه المرة بهدف ثالث حمل توقيع موريال الذي سدد بكعب القدم في مرمى الحارس الفرنسي مايك مينيان، وذلك بعد ربع ساعة فقط من دخوله مكان البلجيكي شارل دي كيتيلاير.

في المقابل، سقط لاتسيو في فخ التعادل امام مضيفه هيلاس فيرونا 1-1.

وافتتح ماتيا زاكاغني التسجيل للاتسيو (23) قبل ان يعادل الفرنسي توماس هنري النتيجة لاصحاب الارض (70).

وسجل لاتسيو هدفا ثانيا عبر نيكولو كاسالي لكنه ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (74).

وطُرد لاعب هيلاس فيرونا السلوفاكي أوندري دودا (77) بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.

وانفرد لاتسيو بالمركز التاسع مؤقتا بعدما رفع رصيده الى 21 نقطة، فيما رفع فيرونا رصيده الى 11 نقطة في المركز الثامن عشر.

وتستكمل مباريات المرحلة الاحد بلقاءات تجمع فروزينوني وتورينو، مونتسا وجنوى، ساليرنيتانا وبولونيا، وأخيرًا روما مع فيورنتينا.

وتختتم المرحلة الاثنين بلقاءين يجمعان بين إمبولي وليتشي، وكالياري وساسوولو.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز