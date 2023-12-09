بيتيس يفرض التعادل على ريال مدريد ويهدد صدارته للدوري الإسباني

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

فرض ريال بيتيس التعادل على ضيفه ريال مدريد 1 /1 اليوم السبت في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، اقتنص لاس بالماس فوزا مثيرا من ملعب مضيفه ديبورتيفو ألافيس 1 /صفر.

وعلى ستاد بينتو فيامارين، تقدم القناص الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام بهدف للنادي الملكي في الدقيقة 53 لكن أيتور رويبال أدرك التعادل لبيتيس في الدقيقة 66.

وحصد ريال مدريد نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 39 نقطة بفارق نقطة واحدة عن جيرونا الوصيف، مقابل 26 نقطة لبيتيس في المركز السابع.

وبات ريال مدريد مهددا بفقدان موقعه في الصدارة لصالح جيرونا، الذي يخوض مواجهة قمة في ديربي كاتالونيا أمام برشلونة غدا الأحد.

وعلى ملعب مينديزوروزا ،يدين لاس بالماس بالفضل في هذا الفوز لكيريان رودريجيز الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 35.

الفوز رفع رصيد لاس بالماس إلى 24 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز