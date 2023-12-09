محمد صلاح يحرز 200 هدف بقميص ليفربول منها 150 بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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أحرز محمد صلاح هدفه رقم 150 في الدوري الانجليزي الممتاز (بريميرليغ) أمام كريستال بالاس، يوم السبت.

وبهذا، صعد المهاجم المصري للمركز العاشر على قائمة هدافي البريميرليغ، متعادلا مع مهاجم ليفربول السابق مايكل أوين.

كان الهدف أيضا رقم 200 لصلاح مع ليفربول في كل المسابقات، ليصبح خامس لاعب يصل إلى هذا الرقم التاريخي مع الفريق.

تعادل صلاح لليفربول في الدقيقة الـ76 من المباراة التي أقيمت على ملعب سيلهرست بارك بعد هذف أحرزه جان فيليب ماتيتا من منطقة الجزاء لبالاس في الدقيقة الـ57.

وقبيل انتهاء المباراة، أحرز هارفي إليوت هدف فوز ليفربول من تمريرة لصلاح.

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