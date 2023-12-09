هالاند أطول اللاعبين المشاركين في مونديال الأندية والشحات أكثر من شارك في مباريات

المصدر: وكالات

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تستعد السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة تجمع بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

بينما يكثف الاتحاد وأوكلاند استعداداتهما للمباراة، نشر الموقع الالكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعض الحقائق والأرقام من تشكيلة الفرق المشاركة.

وذكر الاتحاد الآسيوي أن مهاجم مانشستر سيتي إيرلينح هالاند وحارس مرمى أوراوا ريد دايموندز أيومي نيكاوا، اللذان يبلغ طولهما 195 سم، أطول اللاعبين في البطولة، يليهم فيتور يوديس (194)، أحمد حجازي (193)، بيدرو رانجيل (192)، محمد الشناوي (191)، ورودري (191).

في حين يعتبر صانع ألعاب أوراوا شويا ناكاجيما الأقصر بين اللاعبين، حيث يبلغ طوله 164 سم.

وأضاف سيكون كيفين دي بروين هو اللاعب صاحب الرقم الأعلى من المباريات الدولية ضمن اللاعبين المشاركين في كأس العالم للأندية حيث لعب 99 مباراة مع منتخب بلجيكا.

يليه كريم بنزيمة (97 مع فرنسا)، ماتيو كوفاسيتش (97 مع كرواتيا)، علي معلول (90 مع تونس)، برناردو سيلفا (87 مع البرتغال)، أحمد حجازي (83 مع مصر)، كايل ووكر (81 مع إنجلترا)، جون ستونز (69 مع إنجلترا)، مارسيلو (58 مع البرازيل)، مانويل أكانجي (57 مع سويسرا)، أنخيل مينا (55 مع الإكوادور)، روبن دياز (53 مع البرتغال)، نجولو كانتي (53 مع فرنسا). ومحمد الشناوي (51 مع مصر) وعمرو السولية (50 مع مصر).

وأشار ذات المصدر إلى أن لاعبا واحدا فقط يتجاوز عمره 40 عاماً شارك في بطولة كأس العالم للأندية، لكن هذا الرقم قد يرتفع إلى 43 في جدة.

ويبلغ عمر حارس مرمى فلومينينزي فابيو ولاعب الوسط المدافع فيليبي ميلو 43 و40 عاماً على التوالي، وهما أكبر من المدربين: نيكولا لاركامون من ليون البالغ من العمر 39 عاماً وألبرت رييرا من أوكلاند سيتي.

ويعد أوسكار بيريز أكبر لاعب سناً في تاريخ البطولة، حيث سجل هدف باتشوكا أمام جريميو في قبل نهائي نسخة الإمارات 2017 عن عمر يناهز 44 عاماً و10 أشهر.

وسيكون حارس مرمى أوكلاند سيتي جو واليس أصغر لاعب في البطولة بعمر 18 عاماً.

وأضاف ذات المصدر أن 16 لاعبا من لاعبي مانشستر سيتي الـ23 محترفون. يليهم الاتحاد (10)، ليون (9)، أوكلاند سيتي (5)، أوراوا ريد دايموندز (5)، الأهلي (4) وفلومينينزي (3).

وسيكون حسين الشحات لاعب الأهلي هو أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات كأس العالم للأندية، حيث شارك في 12 مباراة، وشارك إيميليانو لاعب نادي أوكلاند في 11 مباراة، فيما خاض ثلاثي الأهلي أليو ديانج وهاني محمد ومحمد طاهر 10 مباريات لكل منهم.

وأضاف ذات المصدر أن كريم بنزيمة هو اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف بين المشاركين في كأس العالم للأندية السعودية 2023، حيث سجل 4 أهداف في البطولة.

ويسعى مهاجم ريال مدريد السابق إلى أن يصبح اللاعب الثامن الذي يسجل لعدة فرق في المسابقة بعد دوايت يورك (مانشستر يونايتد وسيدني)، ونيري كاردوزو (بوكا جونيورز ومونتيري)، ورونالدينيو (برشلونة وأتلتيكو مينيرو)، وكريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد وريال مدريد)، تسوكاسا شيوتاني (سانفريتشي هيروشيما والعين)، حسين الشحات (العين والأهلي)، بيرسي تاو (ماميلودي صنداونز والأهلي).

وأربعة من الفرق السبعة تضم لاعباً أرجنتينياً: إميليانو تادي (أوكلاند)، جيرمان كانو (فلومينينزي)، أدونيس فرياس ولوكاس روميرو (ليون)، وجوليان ألفاريز (مانشستر سيتي).

سيكون ماتيو كوفاسيتش، الذي فاز بالبطولة مع ريال مدريد مرتين وتشيلسي مرة واحدة، أول لاعب يفوز بالبطولة مع ثلاثة أندية إذا رفع مانشستر سيتي الكأس.

وثمانية لاعبين آخرين فعلوا ذلك مع فريقين مختلفين: ديدا (كورينثيانز وميلان)، دانيلو (ساو باولو وكورينثيانز)، فابيو سانتوس (ساو باولو وكورينثيانز)، تياجو الكانتارا (برشلونة وبايرن ميونيخ)، توني كروز (بايرن ميونخ وريال مدريد، كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد وريال مدريد)، شيردان شاكيري (بايرن ميونخ وليفربول)، ديفيد ألابا (بايرن ميونخ وريال مدريد).



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