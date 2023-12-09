مدرب مانشستر يونايتد يعلق على مستوى راشفورد

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قال الهولندي إيرك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إن الأمر يعود لراشفورد فيما يتعلق بعودته لمستواه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن راشفورد تم استبعاده من قائمة الفريق الذي فاز على تشيلسي 2 /1، يوم الأربعاء، وذلك بعد أدائه في المواجهة التي خسرها الفريق أمام نيوكاسل صفر/1، ويحاول المهاجم الدولي الإنجليزي استعادة مستواه هذا الموسم.

وسجل راشفورد 30 هدفا الموسم الماضي، ليساعد مانشستر يونايتد على إنها الموسم في المركز الثالث والفوز بكأس رابطة الدوري، لكنه سجل هدفين فقط هذا الموسم، وجاء أحدهما من ضربة جزاء في مرمى إيفرتون (فاز فريقه 3 / صفر) الشهر الماضي.

وقال تن هاج: " راشفورد لاعب رائع، لا يمكنك فعل ذلك مع 11 لاعبا، لا يمكن أن يلعب في كل مباراة، وهو ليس في أفضل أحواله مثلما كان العام الماضي، لكنني واثق من قدرته على العودة".

وأضاف: "الأمر يعود إليه، الفريق دائما يؤدي وأفضل اللاعبين المتاحين هم من يشاركون".

وقد تحتاج عودة راشفورد للانتظار، في ظل الشكوك التي تحوم حول مشاركته أمام بورنموث السبت عقب غيابه عن تدريبات اليوم الجمعة، بسبب المرض.

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