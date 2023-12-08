لندن تستضيف حفل جوائز الفيفا لـ"الأفضل 2023" يناير المقبل

المصدر: وام

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة النسخة الثامنة من حفل جوائز "الأفضل" 2023، في 15 يناير المقبل بالعاصمة البريطانية لندن، لتكريم 11 فئة ضمن أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات وأجمل الأهداف، والجماهير.

وتتضمن قائمة الأفضل للجوائز التي يقدمها "فيفا"11 فئة، تشمل أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب للرجال ومدربة للسيدات، وحارس وحارسة، وجائزة "بوشكاش" لأجمل هدف، وجائزة الجماهير، وجائزة اللعب النظيف، كما سيتم الإعلان عن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا ولاعبة في العالم.

وتم الإعلان في سبتمبر الماضي عن قائمة طويلة لأسماء المرشحين والمرشحات لكافة فئات الجوائز، ومن ثم اختارت لجنة تحكيم دولية "القوائم المختصرة" للمرشحين والمرشحات والمكونة من 3 أسماء في معظم الفئات.

وتشمل هذه اللجنة أربع فئات مؤلفة من مدربي ومدربات المنتخبات الوطنية، وقادة المنتخبات الوطنية لفئتي الرجال والسيدات، وصحفيين رياضيين، وجماهير.

وشارك أكثر من مليون شخص في عملية التصويت عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي.

وتم تخصيص 25% من النسبة الإجمالية للأصوات لكل فئة من الفئات الأربع أعلاه، وذلك بغض النظر عن عدد المصوتين في كل فئة.

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