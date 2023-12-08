بين سببين.. سر اختفاء بيان مبابي من الموقع الإلكتروني لريال مدريد

المصدر: البيان

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ما زال الغموض يحيط بمستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، في ظل انتهاء تعاقده مع البي إس جي بنهاية الموسم الجاري، وارتباط اسمه بالرحيل إلى صفوف ريال مدريد، الذي يستطيع التوقيع معه يناير المقبل، دون العودة إلى مسؤولي النادي الباريسي.

وأصدر ريال مدريد بيان الشهر الماضي، قال فيه: "بالنظر إلى المعلومات الصادرة مؤخراً والتي نشرتها وسائل إعلام مختلفة، وتوجد فيها تكهنات حول مفاوضات مزعومة بين كيليان مبابي ونادينا، نود توضيح أن هذه المعلومات كاذبة تماماً وأنه لم يتم إجراء هذه المفاوضات، مع اللاعب الذي ينتمي إلى باريس سان جيرمان".

ووفقاً لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن البيان الرسمي الذي أصدره ريال مدريد بشأن مبابي اختفى من الموقع الرسمي للميرنغي، وانتشرت تفسيرات بين الجمهور حول سبب الحذف حيث قالوا إنه يعود إلى اقتراب توقيع مبابي مع الميرنغي.

وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن الأمر ليس كذلك، بل يعود فقط إلى وجود تعديلات مؤخراً على الموقع الرسمي لريال مدريد.

وأوضحت الشبكة أن الريال يتعمد وجود البيان على الموقع، لأنه يعتبر بمثابة سلاح سيدافع به عن نفسه، إذا قدمت ضده شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم من جانب باريس سان جيرمان، بداعي التفاوض مع مبابي قبل دخوله الفترة الحرة.

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