إنفانتينو: أتمنى مشاركة ميسي في النسخ الثلاث المقبلة من كأس العالم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمنى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استمرار نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، في الملاعب وعدم اعتزاله، حتى مشاركته في نسخة كأس العالم 2034، أو فيما تليها أيضاً.

وقال إنفانتينو في تصريحات أبرزتها صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتمنى أن يتواجد ميسي في النسخة المقبلة من كأس العالم".

وأكمل: "أتمنى ظهوره أيضاً في النسخة التالية 2030 ونسخة 2034، وحتى الوقت الذي يريده".

وعن النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، قال إنفانتينو: "نحن في وضع جيد للغاية والجميع سعداء وتجمعهم حالة توافق، مونديال 2026 سيكون الأول بمشاركة 48 منتخباً، سنشهد مهرجاناً أثق في ذلك".

وكان ميسي (36 عاما) صرح أكثر من مرة أنه لا يزال يفكر في إمكانية مشاركته بمونديال 2026، مشيراً إلى أنه لم يحسم قراره بعد.

وقاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بمونديال 2022، وتوج بعدها بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة في مسيرته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز