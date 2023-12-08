الخلافات مع الرئيس تزيد من الغموض حول مستقبل سكالوني مع الأرجنتين

المصدر: وكالات

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واصل ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، الجدل حول مستقبله مع التانغو خلال الفترة المقبلة.

وكان سكالوني ألمح بالتفكير في الاستقالة من منصبه عقب الفوز على البرازيل في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وقال سكالوني، عقب قرعة كوبا أمريكا 2024 التي تلعب الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية: "لا زلت أفكر في قراري".

وتابع: "أفكر بهدوء شديد في كيفية سير الأمور، وهل سأستمر في عملي أم لا".

وأضاف: "اللاعبون بحاجة إلى مدرب يتمتع بالرغبة والطاقة، وتحدثت مع ميسي، وتابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني".

ويعمل سكالوني مدرباً للأرجنتين منذ صيف 2018، ونجح في قيادة التانغو للفوز بلقبي كوبا أمريكا 2021، ومونديال 2022.

وقالت وسائل إعلام مختلفة، إن تلميحات ليونيل سكالوني، سببها خلافات شديدة مع رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني.

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