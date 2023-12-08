500 مباراة تثبت براءة لاعبي إنجلترا تجاه الحكام

المصدر: وكالات

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اختبر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، استخدام كاميرات مثبتة على زي الحكام، للتصدي للسلوك غير اللائق تجاههم أثناء المباريات.

وتم استخدام هذا الجهاز على مدار الأشهر الـ 7 الماضية في 500 مباراة، ووفقاً للعينة التي تم جمعها، لم يتم الإبلاغ عن أي إساءة تجاه الحكم في أي منها.

وقال دانييل ميسون رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الإنجليزي، إن استخدام هذا الجهاز دفع اللاعبين والمدربين إلى إعادة التفكير في سلوكهم عند مخاطبة الحكم.

وأضاف ميسون، لهيئة الإذاعة الإنجليزية "بي بي سي": "لم تكن هناك أي حادثة قام خلالها لاعب بإهانة الحكم أو مهاجمته، ولم يضطروا الحكام إلى تفعيل هذا الجهاز لتسجيل أي نوع من الحوادث، يشعر الحكام بأمان أكبر، ولكن الأهم من ذلك هو أن المدربين واللاعبين يتمتعون بتجربة لعب أفضل".

وأشار ميسون: "اللاعبون والمدربون قالوا إن مجرد وجود هذه الكاميرا جعلهم يعيدون التفكير في سلوكهم قبل قول شيء ما، أو التصرف بشكل غير لائق تجاه الحكم".

ووفقاً لميسون، ستحتاج هذه التجربة إلى موسمين على الأقل حتى يتم جمع التحليل الكافي لمعرفة ما إذا كانت تقنية ناجحة.

وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة زيادة في عدد الحكام الذين تعرضوا لإساءة أو اعتداءات من قبل لاعبين أو مدربين، ما أدى أيضاً إلى تراجع عدد الأشخاص المستعدين لتحمل هذه المسؤولية، لدرجة أن الحكام قاموا بتنظيم إضرابات في ويلز وإنجلترا احتجاجاً على الظروف التي يتعين عليهم مواجهتها.

وإجمالاً، صدرت عقوبات على 380 لاعباً ومدرباً خلال موسم (2021-2022) بسبب مهاجمتهم أو تهديدهم للحكام.

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