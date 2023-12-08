أرقام سلبية بالجملة لتوتنهام في الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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واصل توتنهام نتائجه السلبية في الأسابيع الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي، رغم إنه بدأ الموسم الجاري بطريقة مثالية.

وتلقى توتنهام خسارة جديدة في عقر داره، مساء أمس الخميس، على يد وست هام (1-2)، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر البريميرليغ، وأصبح السبيرز أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يفشل في الفوز بعد التقدم في 5 مباريات متتالية، بحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم.

وأضافت الشبكة، أن توتنهام أصبح أيضاً أول فريق في التاريخ يفشل في الفوز بملعبه 3 مباريات متتالية كان متقدماً فيها (1-0)، بينما أشارت "سكواكا" إلى خسارة توتنهام على ملعبه الجديد للمباراة الثالثة على التوالي لأول مرة في الدوري الممتاز والأولى بشكل عام منذ 2008.

وفي الموسم الحالي، يعد توتنهام الأكثر خسارة للنقاط في المباريات التي يتقدم فيها على منافسه، مهدراً 16 نقطة.

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