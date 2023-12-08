مانشستر يونايتد يضحى بكاسيميرو بعد مرور 16 شهراً على تاريخ انتقاله

المصدر: البيان

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بات مانشستر يونايتد مستعداً، لإفساح الطريق أمام 3 نجوم للرحيل عن قلعة الشياطين الحمر، والاستماع لكافة العروض المقدمة لهم، للرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن الجناح الإنجليزي جادون سانشو أول الأسماء المتوقع رحيلها، حيث يأمل مانشستر يونايتد في وصول عروض مناسبة له، للتخلي عنه في أقرب فرصة بعد خروجه من حسابات المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.

وأبدى مانشستر يونايتد استعداده أيضاً لبيع المدافع الفرنسي رافاييل فاران، الذي أبعده تين هاغ عن التشكيل الأساسي لصالح هاري ماغواير.

ودخل البرازيلي كاسيميرو ضمن القائمة، رغم ابتعاده مؤخراً عن الملاعب بسبب إصابة تعرض لها قبل بضعة أسابيع، لكن مانشستر يونايتد بات مستعداً لبيعه بعد 16 شهراً فقط على تاريخ انضمامه لقلعة الشياطين الحمر.

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