قبل مزاملة ميسي من جديد.. سواريز ينهي رحلته في الدوري البرازيلي بصمة مميزة

المصدر: البيان

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توج لويس سواريز مهاجم غريميو بورتو أليغرينزي، موسمه المميز مع فريقه البرازيلي، بحصد لقب أفضل لاعب في الدوري لعام 2023، بحسب ما أعلنه ناديه في بيان رسمي.

وإسدل الستار على منافسات الموسم بالدوري البرازيلي، أمس الخميس، بتتويج بالميراس باللقب للموسم الثاني على التوالي.

ونشر جريميو مقطع فيديو لسواريز، أثناء استلامه جائزة الكرة الذهبية، التي نالها بعدما حصد أعلى نسبة من الأصوات، وأنهى لويس سواريز الموسم هدافاً لفريقه برصيد 17 هدفاً، ليحتل الوصافة في قائمة هدافي الدوري البرازيلي.

وأصبح سواريز رابع لاعب يتوج بالجائزة في تاريخ جريميو بعد أنشيتا، وباولو إيسيدورو ولوكاس ليفا أعوام 1973، و1981 و2006.

وخاض سواريز مباراته الأخيرة مع جريميو في الدوري البرازيلي هذا الموسم، ضد فلومينينسي، أمس الخميس، وسجل ثنائية قاد بها فريقه للفوز (3-2) على أصحاب الأرض بقيادة البرازيلي مارسيلو.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن سواريز هو اللاعب الأكثر مشاركة في الأهداف على مدار الموسم بالدوري البرازيلي، حيث تفوق على الجميع بمساهمته في 28 هدفاً، سجل منها 17 وصنع 11، متقدماً على البرازيلي هالك الذي أحرز 15 هدفاً مع أتلتيكو مينيرو، وقدم 11 تمريرة حاسمة.

ورغم ذلك، لم يستطع سواريز اعتلاء صدارة قائمة الهدافين، التي تربع على عرشها باولينيو نجم أتلتيكو مينيرو برصيد 20 هدفاً، ليحل أسطورة برشلونة السابق المركز الثاني بالتساوي مع تيكينيو سواريز مهاجم بوتافوجو.

ومن المتوقع انتقال سواريز إلى إنتر ميامي الأمريكي، لمجاورة صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في منافسات الموسم الجديد.

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