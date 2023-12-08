إقالة رئيس الاتحاد البرازيلي تؤثر على مستقبل أنشيلوتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدرت محكمة العدل بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، قراراً خلال الساعات الماضية، بإقالة إيدنالدو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، من منصبه بسبب المخالفات.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، نقلاً عن وسائل إعلام برازيلية، أن محكمة العدل ألغت نتيجة انتخاب إيدنالدو رودريغيز التي أجريت في 2022، معتبرة أنها باطلة بسبب تغيير القواعد الانتخابية التي أدخلت قبل وقت قصير من التصويت.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة قررت تعيين خوسيه بيريز رئيس المحكمة العليا للعدالة الرياضية، رئيساً للاتحاد البرازيلي لكرة القدم بشكل مؤقت، وطالبت إجراء انتخابات جديدة خلال 30 يوماً، لكن لا يزال بإمكان إيدنالدو رودريغيز تقديم استئناف لإلغاء القرار.

وبحسب ما ذكرته العديد من التقارير الصحفية البرازيلية في وقت سابق، فإن إيدنالدو رودريغيز صاحب فكرة التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لتولي لمنتخب المسؤولية الفنية لمنتخب البرازيل خلال الأشهر المقبلة، بالتالي قد تفشل الصفقة بعد قرار إقالة رودريغيز.

وأكدت بعض وسائل الإعلام العالمية من قبل، أن أنشيلوتي أنهي اتفاقه بالفعل مع البرازيل، على أن يتولى تدريب السامبا بداية من الصيف المقبل، بل أشارت بعض التقارير إلى أن المدرب الإيطالي وقع على عقده بالفعل مع السيليساو.

وأعلن أنشيلوتي سابقاً رغبته في الاستمرار بتدريب ريال مدريد، إلا إن مسؤولي الميرنغي لم يفتحوا بعد مفاوضات رسمية مع المدرب الإيطالي حول تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

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