نتائج قرعة كوبا أمريكا 2024.. مجموعة سهلة للأرجنتين وكلاسيكو محتمل في النهائي

المصدر: البيان

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أجريت اليوم الجمعة، مراسم قرعة بطولة كوبا أمريكا 2024، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الصيف المقبل، بمشاركة 16 منتخباً.

وشهدت القرعة ابتعاد منتخبي الأرجنتين والبرازيل عن ملاقاة بعضهما البعض خلال الأدوار الإقصائية، وستكون احتمالات مواجهتهما فقط في المباراة النهائية.

وأوقعت قرعة دور المجموعات، منتخب الأرجنتين حامل اللقب في المجموعة الأولى رفقة بيرو وتشيلي والفائز من ملحق الكونكاكاف بين كندا وترينداد وتوباجو، أما المنتخب البرازيلي جاء في المجموعة الرابعة بجوار كولومبيا وباراغوي وجامايكا.

وحل المنتخب الأمريكي صاحب الأرض في المجموعة الثالثة، رفقة أوروغواي وبنما وبوليفيا، وجاء المنتخب المكسيكي في المجموعة الثانية بجانب الإكوادور وفنزويلا والفائز من ملحق الكونكاكاف بين هندوراس وكوستاريكا.

نتائج قرعة كوبا أمريكا 2024

المجموعة الأولى

الأرجنتين، بيرو، تشيلي، الفائز من ملحق الكونكاكاف (ترينداد وتوباجو أو كندا)

المجموعة الثانية

المكسيك، الإكوادور، فنزويلا، الفائز من ملحق الكونكاكاف (هندوراس أو كوستاريكا)

المجموعة الثالثة

أمريكا، أوروغواي، بنما، بوليفيا

المجموعة الرابعة

البرازيل، كولومبيا، باراغواي، جامايكا

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