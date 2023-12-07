يورغن كلوب: استبعاد مانشستر سيتي من سباق البريميرليغ أكبر مزحة في التاريخ

المصدر: البيان

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يرى مدرب ليفربول يورغن كلوب، أن استبعاد مانشستر سيتي من حسابات التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سيكون أكبر مزحة في تاريخ كرة القدم.

وسقط مانشستر سيتي أمس الأربعاء أمام أستون فيلا بهدف دون رد، ليفشل أبناء بيب غوارديولا في الفوز خلال آخر 4 مباريات بالبريميرليغ، ويبتعد بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر.

وقال كلوب في تصريحات نشرت على موقع "سكاي سبورتس": "إذا استبعد شخص ما السيتي، سيكون ذلك بمثابة المزحة الأكبر في تاريخ كرة القدم، أرسنال يقاتل ولديه تجربة مماثلة لنا، الفوز المتأخر على لوتون مثل انتصار الريدز أمام فولهام، لدينا شعور جيد ولكن علينا البدء في المباراة المقبلة من نتيجة (0-0)".

وتابع: "أستون فيلا فريق مذهل، اليونايتد متواجد ربما لا يقدمون كرة القدم التي يريدونها أو يريدها الإعلام، لكنهم يملكون النقاط".

وأتم: "لست واثقًا من قدوم تشيلسي، لكن الدوري الإنجليزي قوي للغاية، عليك التمتع بالحظ لتخطي اللحظات الصعبة خاصة عند المعاناة من الإصابات، وبالتالي ليس لدي معرفة بشأن من سيتوج باللقب، الأمر صعب، يمكن طرح السؤال في شهر أبريل".

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