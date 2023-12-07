بالميراس يتوج بلقب الدوري البرازيلي

المصدر: وكالات

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توج فريق بالميراس بلقب الدوري البرازيلي لكرة القدم، للمرة الثانية على التوالي، عقب تعادله مع كروزيرو 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة من المسابقة.

وشهدت هذه الجولة أيضا خسارة سانتوس على ملعبه أمام فورتاليزا 1 / 2 ليهبط لدوري الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه، برفقة جوياس وكوريتيبا وأمريكا مينيرو.

كما شهدت أيضا هذه الجولة فوز جوياس على أميريكا مينيرو 1 / صفر، وساو باولو على فلامينجو 1 / صفر، وفاسكو دي جاما على براجانتينو 2 / 1 ، وجريميو على فلومينينسي 3 / 2، وإنترناسيونال على بوتافوجو 3 / 1 ،

وكورينثيانز على كوريتيبا 2 / صفر، وباهيا على أتلتيكو مينيرو 4 / 1، وكويابا على أتلتيكو باراناينسي 3 / صفر.

وعلى ملعب جوفيرنادور ماجاليس، أنهى بالميراس الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه إيندريك فيلبي موريرا دي سوزا في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق كروزيرو من تسجيل هدف التعادل عن طريق مايكون فينيسيوس فيريرا دا كروز في الدقيقة 81.

ورفع بالميراس رصيده إلى 70 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه جريميو، وتوقف رصيد كروزيرو عند47 نقطة في المركز الرابع عشر.

وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يتوج فيها بالميراس بلقب الدوري، ليعزز موقعه كأكثر الأندية حصدا للقب.

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