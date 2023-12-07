«فيفا» ينشر شهادات تدين رئيس الاتحاد الإسباني السابق

المصدر: أ ف ب

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نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أمس، شهادات أدلت بها رئيسة الاتحاد الإنجليزي ديبي هيويت، وأكدت خلالها أن رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس كان عدوانياً بعد نهائي كأس العالم للسيدات، وقام بإيماءات غير لائقة تجاه لاعبات «اللبؤات الثلاث».

وكشف «فيفا» عن الشهادات التي جمعتها اللجنة التأديبية التابعة له وقادته في 30 أكتوبر إلى إيقاف روبياليس (46 عاماً) لمدة ثلاث سنوات عن أي نشاط متعلق بكرة القدم بسبب سلوكه خلال حفل تتويج المنتخب الاسباني الفائز على إنجلترا 1-0 في سيدني.

وحسب «فيفا»، روت هيويت كيف أنها «شعرت بعدم الارتياح الشديد والحرج» من الطريقة التي استقبل بها روبياليس اللاعبات الإسبانيات.

وكانت رئيسة الاتحاد الإنجليزي أشارت أيضاً إلى اللهجة «غير السارة والعدوانية غير الضرورية» للإسباني، معتبرةً أنه كان «غير سعيد» بالمكان الذي خصصه له موظفو الاتحاد الدولي قبل حفل التتويج.

وفي رده، اعتبر روبياليس أن وصف هيويت له بـ«الشخص السيئ» هو «مثير للاشمئزاز»، واتهمها بـ«الأكاذيب الصارخة» أو «التحدث عن جهل».

وقدّم روبياليس استقالته في 10 سبتمبر بعد تعرّضه لضغوط شديدة، قائلاً إنه كان ضحية «حملة غير متناسبة» مع ما قام به.

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