فريزر فورستر يمدد تعاقده مع توتنهام حتى 2025

المصدر: وكالات

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وقع حارس المرمى فريزر فورستر عقدا جديدا مع نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم حتى صيف عام 2025.

وانضم الحارس المخضرم /35 عاما/ إلى توتنهام قادما من ساوثهامبتون في الصيف الماضي، حيث شارك في 21 مباراة مع الفريق اللندني حتى الآن.

وصرح فورستر، الذي انضم لقائمة منتخب إنجلترا لآخر مرة في مارس الماضي، لموقع توتنهام الألكتروني: "لقد أحببت الوقت الذي أمضيته هنا حتى الآن، ويسعدني أن أستمر لفترة أطول مع الفريق".

وأضاف فورستر "لقد كان العمل رائعا مع المدرب الجديد، لقد جاء أنجي (بوستيكوجلو) والجميع يحبه - يمكنك رؤية الأجواء في الملعب وما نقدمه من أداء".

وتابع فورستر في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "من الرائع أن أكون جزءا من هذا الفريق ومن الجيد للغاية أن أساعد الفريق بأي طريقة ممكنة".

يُذكر أن توتنهام يحتل المركز الخامس حاليا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 27 نقطة، عقب خوضه 14 مباراة في المسابقة هذا الموسم حتى الآن.

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