أوراوا الياباني حامل اللقب يودع دوري أبطال آسيا لكرة القدم

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

ودع أوراوا رد دياموندز حامل اللقب منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الأربعاء بعد خسارة الفريق الياباني 2-1 أمام مضيفه هانوي، ليفشل الفريق الفائز باللقب ثلاث مرات في التأهل لدور الستة عشر.

وتلقى فريق المدرب ماتشي سكورزا، الذي كان بحاجة للفوز للتمسك بأمل التأهل ضمن أفضل ثلاثة فرق تحتل المركز الثاني، هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 87 سجله فام توان هاي.

ومر أوراوا، الذي فاز على الهلال السعودي في نهائي 2022 في مايو ، بموسم سيء وفشل في التأهل مباشرة بعدما احتل بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي المركز الأول في المجموعة العاشرة.

ويضمن متصدرو المجموعات العشر فقط من جميع أنحاء آسيا العبور إلى دور الستة عشر وسينضم إليهم أفضل ثلاثة فرق من أصحاب المركز الثاني من النصفين الغربي والشرقي من القارة.

وأهدر أليكس شولتز ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة تصدى لها الحارس نجوين فان هوانج وهو ما فتح الطريق لأداء سيء من أوراوا الذي تأخر في النتيجة بعد ذلك في الدقيقة 53 عبر ضربة رأس من داو فان نام من مدى قريب.

وأدرك برايان لينسن التعادل بتسديدة من لمسة واحدة من مدى قريب مرت بين ساقي فان هوانج في الدقيقة 65، ليمنح الفريق الياباني فرصة تحقيق الفوز.

لكن هدف الحسم جاء من المنافس عندما سجل توان هاي من ركلة جزاء بعدما تعرض نجوين هاي لونج لعرقلة من تاكويا أوجيوارا.

ويحتل أوراوا المركز الثاني في المجموعة العاشرة خلف بوهانج الذي تعادل 1-1 مع ووهان ثري تاونز الصيني في المباراة الأخرى التي أقيمت اليوم.

ولم تكن النقاط السبع التي حصل عليها أوراوا من ست مباريات كافية للدخول ضمن أفضل ثلاثة فرق من أصحاب المركز الثاني والذين سيشاركون في القرعة التي ستقام في كوالالمبور 28 ديسمبر الجاري.

وأقيمت مباراة أوراوا اليوم بسبب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية الأسبوع المقبل في السعودية، حيث يواجه فريق المدرب سكورزا نظيره كلوب ليون المكسيكي في الدور الثاني.

وستقام المباريات المتبقية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لأندية النصف الشرقي من دوري أبطال آسيا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في ظل ضمان كاواساكي فرونتال الياباني وبانكوك يونايتد التايلاندي التأهل بالفعل للدور التالي.

وضمن النصر والهلال والاتحاد والفيحاء رباعي الدوري السعودي للمحترفين تأهلهم إلى دور الستة عشر في منطقة الغرب إلى جانب ناساف ونافباهور من أوزبكستان والعين الإماراتي وسيباهان الإيراني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز