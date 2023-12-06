"كاف" يقرر تعديل موعد مباراة الزمالك وساجرادا الإنجولي بالكونفيدرالية

المصدر: وكالات

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أعلن نادي الزمالك المصري تلقيه خطابا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يفيد بتقديم موعد مباراة ساجرادا الإنجولي ببطولة الكونفيدرالية لمدة 24 ساعة .

وذكر الزمالك عبر مركزه الإعلامي اليوم الأربعاء أنه تلقي خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتعديل موعد مباراة ساجرادا الأنجولي لتقام يوم السبت المقبل في السادسة مساء على ملعب السلام، بدلاً من إقامتها يوم الأحد 10 المقبل.

وأضاف أن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التليفزيوني.

وبعد تقديم مباراة الزمالك الأفريقية، قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة التي يشرف عليها عامر حسين تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري التي كان مقررا لها غدا الخميس في الدوري المصري .

وذكرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر موقعها الرسمي اليوم الاربعاء أنه تقرر تأجيل المباراة لأجل غير مسمى بعد الخطاب الذي تلقاه الزمالك.

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