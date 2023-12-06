ضربة موجعة لنيوكاسل..الإصابة تُبعد حارس مرمى الفريق نيك بوب 4 أشهر

المصدر: وكالات

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قال إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، اليوم الأربعاء، إن حارس مرمى الفريق نيك بوب سيغيب "نحو أربعة أشهر" بعد إصابته بخلع في كتفه الأيسر، في أحدث إصابة يتعرض لها فريق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

الإصابة ستدخل بوب في سباق مع الزمن للتعافي للحاق بصفوف المنتخب الإنجليزي المشارك في بطولة أوروبا، التي ستبدأ في يونيو.

وتعرض بوب، البالغ من العمر 31 عاما، للإصابة عندما سقط على يساره في محاولة لإنقاذ تسديدة مدافع مانشستر يونايتد سيرجيو ريغيلون.

وأشار هاو إلى أن بوب سيخضع لعملية جراحية.

واضاف "لم تجر العملية بعد، لكننا نتحدث عن حوالي أربعة أشهر تقريبا، لذا فهي ضربة موجهة لنا ولكننا توقعناها بعد المباراة".

واستطرد قائلا "إنه أمر محبط أن تقع الإصابة في هذه المرحلة من الموسم حيث خضنا العديد من المباريات، وهناك مباريات هامة قادمة - من الواضح أنه يتطلع للمشاركة في بطولة اليورو، والتي كان مصمما على محاولة المشاركة فيها، ولا تزال هناك فرصة أمامه".

وسيحل السلوفاكي الدولي مارتن دوبرافكا بديلا لبوب، إلى جانب حارس مرمى ليفربول السابق لوريس كاريوس.

وكانت تقارير قد تحدثت عن اعتزام نيوكاسل التعاقد مع حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق ديفيد دي خيا، غير المقيد في أي ناد حاليا، لكن هاو قال إنه لم يتم التواصل معه بعد.

كما يغيب لاعبا خط الدفاع سفين بوتمان ودان بيرن، ولاعبو خط الوسط شون لونغستاف وجاكوب ميرفي وهارفي بارنز عن تشكيلة نيوكاسل بسبب الإصابات.

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